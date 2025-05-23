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В Одессе второй раз за день прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Фото: в Одессе второй раз за день прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером 23 мая уже второй раз за день прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!", - сообщил Кипер.

Перед этим в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

"Одесса в укрытие!", - призвали военные.

 

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня, 23 мая, Россия атаковала гражданский порт в Одессе с помощью баллистических ракет.

В результате атаки погибли два человека. При этом еще восемь пострадали. Все они работают в порту.

Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую помощь.

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ОдессаВзрывВойна в УкраинеРакетная атака