В Одессе обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру, произошел пожар
В Одессе обломки вражеского дрона-камикадзе, сбитого противовоздушной обороной ВСУ, при падении попали на территорию портовой инфраструктуры. Произошел пожар, который уже был потушен.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Так, регион в ночь на 29 мая подвергся очередной атаке ударными дронами типа Shahed. При этом ПВО отражала удары и уничтожала воздушные цели противника.
Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры города.
"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована", - рассказал Братчук.
Информация о масштабе разрушений уточняется, добавил он.
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