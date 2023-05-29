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В Одессе обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру, произошел пожар

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Одесская область, Понедельник 29 мая 2023 07:27
В Одессе обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру, произошел пожар Фото: в Одессе произошел пожар на объекте портовой инфраструктуры после падения обломков сбитого дрона (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе обломки вражеского дрона-камикадзе, сбитого противовоздушной обороной ВСУ, при падении попали на территорию портовой инфраструктуры. Произошел пожар, который уже был потушен.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Так, регион в ночь на 29 мая подвергся очередной атаке ударными дронами типа Shahed. При этом ПВО отражала удары и уничтожала воздушные цели противника.

Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры города.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована", - рассказал Братчук.

Информация о масштабе разрушений уточняется, добавил он.

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