UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі уламки "Шахедів" пошкодили гуртожиток: постраждали 11 людей, серед них діти

Фото: в Одесі уламки "Шахедів" пошкодили гуртожиток (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вночі 14 грудня вкотре атакували Одесу дронами-камікадзе. Уламки збитих "Шахедів" пошкодили гуртожиток, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Російські окупанти другий вечір поспіль почали з атаки Одеси. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували кожну ворожу ціль. Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток".- повідомив Кіпер.

Внаслідок падіння уламків постраждало 11 осіб, з них три дитини. Їх та ще двох дорослих госпіталізували.

У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення. 

Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 11 будівель та вигоріло вщент дві автівки. Пожежу вже ліквідували.

Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. Руйнувань зазнали складські приміщення. Постраждалих немає.

 

Фото: наслідки обстрілу гуртожитку в Одесі (t.me/SJTF_Odes та t.me/odesacityofficial)

Нічна атака РФ по Україні 14 грудня

Російські терористи атакували Україну безпілотниками "Шахед" і ракетами С-300 сьогодні вночі, 14 грудня. Сили ППО знищили понад 40 ворожих дронів.

Російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.

Основним напрямком удару стала Одеська область. Внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд. Також постраждали 11 осіб, з них 3 дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаатака дронівВійна Росії проти України