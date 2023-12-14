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В Одессе обломки "Шахедов" повредили общежитие: пострадали 11 человек, в том числе дети

Фото: в Одессе обломки "Шахедов" повредили общежитие (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы ночью 14 декабря в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе. Обломки сбитых "Шахедов" повредили общежитие, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Российские оккупанты второй вечер подряд начали с атаки Одессы. Силы противовоздушной обороны метко отрабатывали каждую враждебную цель. В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие".- сообщил Кипер.

В результате падения обломков пострадали 11 человек, из них три ребенка. Их и еще двоих взрослых госпитализировали.

У двух 8-летних мальчиков и 12-летняя девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили 11 зданий и выгорело дотла два автомобиля. Пожар уже был ликвидирован.

После обстрела Одессы россияне принялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. Разрушения подверглись складским помещениям. Пострадавших нет.

 

Фото: последствия обстрела общежития в Одессе (t.me/SJTF_Odes и t.me/odesacityofficial)

Ночная атака РФ по Украине 14 декабря

Российские террористы атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и ракетами С-300 сегодня ночью, 14 декабря. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских дронов.

Российские оккупационные войска около полуночи выпустили 6 зенитно управляемых ракет С-300 в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Также россияне атаковали Украину ударными БпЛА Shahed-136/131. Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских дронов.

Основным направлением удара стала Одесская область. В результате обстрела загорелся легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Повреждения получили 11 зданий. Также пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

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