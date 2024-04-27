В Одесі тренувальний літак Як-52 "вполював" два безпілотника

"У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян", - йдеться в повідомленні.

Що перелувало

Вдень в одеських телеграм-каналах з'явилися відео, як тренувальний літак ЯК-52 полює на ворожі безпілотники. Згодом українські військові підтвердили інформацію, що влалося "вполювати" аж два російські розвідувальні дрони. Мова йде про безпілотники "Орлан -10".

"Орлан-10" - це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ "Спеціальний технологічний центр". Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Україна переробляє легку авіацію під штурмовики

Як-52 це спортивний літак, який немає озброєння. Сама ідея модернізувати легку авіацію в штурмовики не нова. Україна використовує літаки типу SkyRanger, які перероблені на безпілотні багаторазові бомбардувальники, фактично як "нічні відьми", але на сучасних У-2.

Слушною альтернативою Super Tucano може бути справжній "літаючий трактор" - AT-802 від американського виробника сільськогосподарських літаків Air Tractor. У квітні 2023 року, Україна двічі подавала запит на закупівлю літаків, але безрезультатно.