В Одессе тренировочный самолет Як-52 "охотился" на два беспилотника

"В небе над Одесщиной с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны Юга Украины уничтожены два разведывательных дрона россиян", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Днем в одесских телеграм-каналах появились видео, как тренировочный самолет ЯК-52 охотится за вражескими беспилотниками. Впоследствии украинские военные подтвердили информацию, что удавалось "подстрелить" аж два российских разведывательных дрона. Речь идет о беспилотниках "Орлан-10".

"Орлан-10" – это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности производства ООО "Специальный технологический центр". Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

Украина перерабатывает легкую авиацию под штурмовики

Сама идея модернизировать легкую авиацию в штурмовике не нова. Стоит отметить, что у Соединенных Штатов есть легкомоторные штурмовики Super Tucano от американского производителя сельскохозяйственных самолетов Air Tractor. В апреле 2023 года Украина дважды подавала запрос на закупку этим самолетов, но нам их не продали.