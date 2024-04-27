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В Одессе тренировочный самолет Як-52 "охотился" на два беспилотника

Фото: силы обороны уничтожили российский разведывательный дрон (me.milinua)
Автор: Анастасия Гришкова

В субботу, 27 апреля Силы обороны в Одессе сбили два разведывательных российских дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование " Юг ".

"В небе над Одесщиной с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны Юга Украины уничтожены два разведывательных дрона россиян", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Днем в одесских телеграм-каналах появились видео, как тренировочный самолет ЯК-52 охотится за вражескими беспилотниками. Впоследствии украинские военные подтвердили информацию, что удавалось "подстрелить" аж два российских разведывательных дрона. Речь идет о беспилотниках "Орлан-10".

"Орлан-10" – это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности производства ООО "Специальный технологический центр". Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

 

Украина перерабатывает легкую авиацию под штурмовики

Сама идея модернизировать легкую авиацию в штурмовике не нова. Стоит отметить, что у Соединенных Штатов есть легкомоторные штурмовики Super Tucano от американского производителя сельскохозяйственных самолетов Air Tractor. В апреле 2023 года Украина дважды подавала запрос на закупку этим самолетов, но нам их не продали.  

ВСУ уничтожают российскую технику

Напомним, украинские воины в Донецкой областиза один раз уничтожили девять российских военных и бронетехнику врага. Для этого использовались дроны-камикадзе.

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