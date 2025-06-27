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В Одесі на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів

П'ятниця 27 червня 2025 23:49
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В Одесі на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 27 червня, в Одесі було чути звуки вибухів. Ворог атакує місто дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В місті чутно вибухи", - йшлося у повідомленні о 23:42.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку Чорноморська та Одеси, з акваторії Чорного моря, фіксуються групи ударних безпілотників.

Крім того, напередодні вибухів глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та району бути в укриттях.

Оновлено о 23:51

ЗМІ повідомляють, що в Одесі продовжуються звуки вибухів. Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що над містом фіксується декілька дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:49 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

В Одесі на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів

Обстріли Одеси

Зазначимо, що російські окупанти регулярно атакують Одесу дронами, а часом ракетами.

Так, у ніч на 20 червня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі.

Зокрема, горіли 18, 19 і 20 поверхи багатоквартирного будинку. З будівлі було евакуйовано 600 осіб, а ще трьох врятували із заблокованої квартири.

Докладніше про те, що відомо про наслідки атаки і як виглядала багатоповерхівка після атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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