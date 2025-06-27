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В Одессе на фоне атаки дронов раздались звуки взрывов

Пятница 27 июня 2025 23:49
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В Одессе на фоне атаки дронов раздались звуки взрывов Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 27 июня, в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг атакует город дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе слышны взрывы", - говорилось в сообщении в 23:42.

Накануне военные предупреждали, что в направлении Черноморска и Одессы, из акватории Черного моря, фиксируются группы ударных беспилотников.

Кроме того, накануне взрывов глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях.

Обновлено в 23:51

СМИ сообщают, что в Одессе продолжаются звуки взрывов. В то же время Воздушные силы ВСУ написали, что над городом фиксируется несколько дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:49 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

В Одессе на фоне атаки дронов раздались звуки взрывов

Обстрелы Одессы

Отметим, что российские оккупанты регулярно атакуют Одессу дронами, а порой ракетами.

Так, в ночь на 20 июня в результате российского обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары.

В частности, горели 18, 19 и 20 этажи многоквартирного дома. Из здания были эвакуированы 600 человек, а еще троих спасли из заблокированной квартиры.

Подробнее о том, что известно о последствиях атаки и как выглядела многоэтажка после атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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