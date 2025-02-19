В Одесі без тепла і світла залишилися понад 500 будинків: мер про наслідки атаки РФ

"Шановні одесити! Що стосовно ситуації на третю годину. Працюють енергетики, ми чекаємо від них інформацію, тому що від тієї інформації, яку ми отримуємо, будемо планувати подальші наші дії", - заявив мер.

Він уточнив, що через атаку росіян без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - більш ніж 500 будинків. Наразі фахівці оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. За словами Труханова, суттєво постраждали дитяча поліклініка та дитячий садок.

"Один із найбільших районів нашого міста, більш 250 тисяч мешканців, 500 багатоповерхівок залишилися без опалення і без світла на цей час. Але вже зараз ми розуміємо, що ситуація з теплопостачанням дуже складна. Тому ми приймаємо рішення, для того, щоб не розморозити систему, вливати воду, аби не було погіршення ситуації", - пояснив міський голова Одеси.

Наразі відомо про одного постраждалого. Йому надають допомогу в лікарні.

Тим часом місцева влада розгортає палатки обігріву та пункти незламності. Зранку районна адміністрація почне приймати заяви від мешканці пошкоджених квартир.

Крім того, сьогодні у Київському районі Одеси в закладах освіти не буде очного навчання. Мова йде про ті заклади, де немає світла в тепла.

"По рішенню штаба, відміняємо завтра в Київському районі навчання дітей і відвідання дитячих садків. Прошу всіх триматись. Прошу всіх заспокоїтись. Ситуація дуже складна, але я хочу вас запевнити в тому, що я, наша команда - працюємо", - резюмував Труханов.