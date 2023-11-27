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В Одесі та області змінять формат навчання у школах та дитсадках через негоду

Одеса, Понеділок 27 листопада 2023 18:59
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В Одесі та області змінять формат навчання у школах та дитсадках через негоду Фото: в Одесі та області змінять формат навчання у школах та дитсадках через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Школи та дитячі садки Одеської області відзавтра, 28 листопада, почнуть працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з негодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

За його словами, освітній процес в області сьогодні, 27 листопада, не зупинився, навіть попри важкі погодні умови.

"Від завтрашнього дня організуємо навчання в області у гнучкому, змішаному форматі, передбачивши очний процес для учнів, які перебувають у навчальному закладі, та дистанційний (синхронне та асинхронне навчання) - для учнів, які через погодні умови ще залишаться вдома", - розповів Кіпер.

Він наголосив, що кожна громада окремо приймає рішення, як організувати роботу навчальних закладів з огляду на наявність світла, тепла, зв'язку та інтернету.

Негода в Україні

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, і сьогодні, 27 листопада, Україну накрила негода. На вулиці почалася хуртовина і був сильний вітер.

На цьому тлі у низці областей почалися проблеми з електропостачанням. Також на дорогах перекривали рух автотранспорту, а деякі українці потрапляли у снігові пастки на дорогах.

Більш детально про наслідки негоди можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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