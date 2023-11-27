В Одессе и области изменят формат обучения в школах и детсадах из-за непогоды

Школы и детские сады Одесской области с завтрашнего дня, 28 ноября, начнут работать в смешанном формате. Это связано с непогодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

По его словам, образовательный процесс в области сегодня, 27 ноября, не остановился, даже несмотря на тяжелые погодные условия.

"С завтрашнего дня организуем обучение в области в гибком, смешанном формате, предусмотрев очный процесс для учащихся, находящихся в учебном заведении, и дистанционный (синхронное и асинхронное обучение) - для учащихся, которые из-за погодных условий еще останутся дома", - рассказал Кипер.

Он подчеркнул, что каждая община отдельно принимает решение, как организовать работу учебных заведений, учитывая наличие света, тепла, связи и интернета.

Непогода в Украине

Напомним, вчера, 26 ноября, и сегодня, 27 ноября, Украину накрыла непогода. На улице началась метель и был сильный ветер.

На этом фоне в ряде областей начались проблемы с электроснабжением. Также на дорогах перекрывали движение автотранспорта, а некоторые украинцы попадали в снежные ловушки на дорогах.

Более детально о последствиях непогоды можете узнать в материале РБК-Украина.