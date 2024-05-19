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В Одессе и области упали обломки сбитых российских дронов

Одесса, Воскресенье 19 мая 2024 10:46
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В Одессе и области упали обломки сбитых российских дронов Фото: в Одессе и области упали обломки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска атаковали Одессу и область в ночь на 19 мая. Обломки сбитых вражеских дронов упали на территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Этой ночью работа сил противовоздушной обороны на юге Украины длилась более шести часов. Военные на юге уничтожили 24 "Шахеда". В Одесской области сбили 20 дронов, в Херсонской - три, в Николаевской - один.

В результате падения обломков в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала.

Как сообщают местные власти, обошлось без пострадавших.

Утром враг запустил в направлении Одесской области разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили силы ПВО.

Ночная атака дронов

Россия этой ночью выпустила по Украине 37 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили все вражеские беспилотники.

Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

Как известно, в Киевской области обошлось без повреждений и пострадавших. В Черкасской области, как сообщила ОВА, сбили два "Шахеда". К счастью, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

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