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В Одесі та області оголосили жалобу через російський обстріл

Архівне фото: В Одесі та області оголосили жалобу через російський обстріл (t.me/odeskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

В Одеській області оголосили жалобу через сьогоднішній російський обстріл, через який загинули мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур", - йдеться у повідомленні.

Кіпер ще раз висловив свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких.

Обстріл Одеси

Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

Крім того, вночі 29 грудня окупанти вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучення в об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Загалом РФ випустила 22 "шахеди", 18 з яких були збиті.

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