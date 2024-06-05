ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карпати та Одеса. Українці розповіли, чи поїдуть на відпочинок цього року

Україна, Середа 05 червня 2024 09:03
UA EN RU
Карпати та Одеса. Українці розповіли, чи поїдуть на відпочинок цього року Фото: Відпочинок в Карпатах (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

80% українців провели свою відпустку в межах країни, а не за кордоном. Більшість з тих, хто збирається відпустку цього року, також планує провести її в Україні.

Куди поїдуть українці влітку, чому вони частіше стали подорожувати та які пріоритети при виборі місця відпочинку у 2024 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на дослідження від Gradus для Ribas Hotels Group.

Останній та запланований відпочинок. 80% опитаних провели останню відпустку в Україні. У більш ніж половини респондентів (55%) минулий відпочинок був у 2023 році. 51% опитаної цільової аудиторії планують у 2024 році подорожувати Україною, особливо вікова категорія 18-24 – 72%.

"Третина (33%) опитаних мали три відпустки за останні 3 роки, приблизно стільки ж опитаних (30%) мали 2 відпустки. У майже однакових часток опитаної цільової аудиторії – 35% та 36% – останні відпустки тривали 4-7 днів та від 1 до 2 тижнів відповідно. На літо 2024 року респонденти найчастіше планують відпустки тривалістю від 1 до 2 тижнів (42%) та від 4 до 7 днів (34%)", – йдеться у дослідженні.

Відпочинок під час воєнного стану. Переважна більшість опитаних (85%) позитивно ставиться до відпочинку в межах України під час воєнного стану. Відпочинок за кордоном під час війни позитивно оцінюють дещо менше опитаних людей – 66%.

Карпати та Одеса. Українці розповіли, чи поїдуть на відпочинок цього року

"Серед заходів безпеки, які мають бути у місцях відпочинку під час війни, найчастіше називали: укриття, бункери біля готелю / туристичних об'єктів (75%); запаси на випадок екстрених ситуацій (64%); системи екстреної комунікації та сповіщення (62%); інформування гостей про заходи безпеки (60%), плани евакуації (59%), навчання персоналу навичкам першої медичної допомоги (57%) та навчання персоналу евакуації у разі надзвичайної ситуації (56%)", – відзначають аналітики.

Місця для відпочинку. Найпопулярнішим місцем для відпочинку є сімейний готель, як для минулої (29%), так і для відпустки, що планується (30%).

Найпопулярніші регіони України, в яких опитані відпочивали минулого разу, – це Закарпаття (12%) та Львівська область (11%). Планують відпочивати влітку 2024 року найчастіше у таких локаціях:

  • Львів (12%);
  • Закарпаття (12%);
  • Одеса (11%);
  • Карпати (10%).

Карпати та Одеса. Українці розповіли, чи поїдуть на відпочинок цього рокуСеред найважливіших критеріїв вибору населеного пункту для відпочинку виділяються такі: природне середовище, вигідна ціна та безпека.

Додаткові послуги від готелів. Найбільш затребуваними додатковими послугами готелів стали: дегустація місцевих продуктів / страв (41%), екскурсії до визначних місць або культурних пам'яток (35%), програми оздоровлення та лікування (33%) та мобільний додаток готелю з широким функціоналом (28%).

"Значний відсоток респондентів (85%) повідомив про готовність обрати невідомий йому раніше готель за умов, якщо той запропонував би хоча б одну з перелічених в анкеті додаткових послуг", – описують тенденцію у дослідженні.

Відзначимо, у високогірних районах Карпат збереглися традиції поколінь ремісників, із якими варто познайомитися українцям з інших регіонів. Ремесла є справжньою скарбницею історії, творчості та знань народу. Пропонуємо почитати про це детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що варто включити у маршрут подорожі по Рівненщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпати Туризм
NEWS
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба