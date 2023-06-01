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В Одесі сталася перестрілка, є загиблий та поранені

Фото: в Одесі сталась перестрілка (od.npu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Одесі сталась перестрілка. В результаті інциденту загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними місцевого видання "Думская", сьогодні в Одесі поблизу Київського ринку сталася перестрілка.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.

"Обставини встановлюються", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські також повідомили, що внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.

В результаті інциденту загинуло двоє людей

За даними міської ради, повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеси надійшло на спецлінію "102" близько п’ятнадцятої години.

Внаслідок перестрілки на місці події загинула жінка, пізніше в кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW".

"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі невідомі на стоянці біля ринку вчинили напад на військових. В результаті інциденту, один із них отримав ножове поранення.

Злочинці під час нападу стріляли й одразу втекли. Їх затримали на одному із блокпостів.

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Одеса