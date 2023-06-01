В Одессе произошла перестрелка, есть погибший и раненые

По данным местного издания "Думская", сегодня в Одессе вблизи Киевского рынка произошла перестрелка.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области.

"Обстоятельства устанавливаются", - сообщили правоохранители.

Полицейские также сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Напомним, что недавно в Запорожье неизвестные на стоянке возле рынка совершили нападение на военных. В результате инцидента, один из них получил ножевое ранение.

Преступники во время нападения стреляли и сразу убежали. Их задержали на одном из блокпостов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.