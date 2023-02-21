В Одесі сталася аварія на високовольтній лінії: яка ситуація зі світлом

В Одесі сьогодні, 21 лютого сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Йдеться про ту, яка живить Київський та Приморський райони міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК Одеські електромережі.
Наразі фахівці вже виконують аварійно-відновлювані роботи.
"Електронавантаження перерозподілене на високовольтну лінію, яку енергетики відремонтували на вихідних. Тому подача світла в домівки одеситів відбувається згідно з графіком стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на сьогодні енергосистема України працює стабільно з резервом. Проте у західних та центральних областях є пошкодження через негоду.
Також повідомлялося, що сьогодні в Одеській області аварійно відключені 17 ЛЕП, через що знеструмлені десятки населених пунктів.
Додамо, що в Одесі все ще продовжують тримати роботи для відновлення стабільного енергозабезпечення міста.
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