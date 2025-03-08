В Одесі спалахнули пожежі: у ДСНС показали фото наслідків атаки РФ

Російські окупанти ввечері, 7 березня, масовано атакували Одесу дронами. У місті було зафіксовано багато пожеж пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал мера Одеси Геннадія Труханова.

"Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля", - інформують надзвичайники.

Крім того, постраждала критична інфраструктура. На щастя, за попередніми даними, жертв або постраждалих немає.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)

"Пожежі ліквідовували рятувальники ДСНС, Нацгвардія, підрозділи міськради та добровольці", - йдеться у повідомленні.

Водночас мер міста Геннадій Труханов теж опублікував пост щодо атаки. Він підтвердив, що ціллю ворога незмінною залишаються енергетична та цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.

"КП "Міські дороги" вже прибирають проїжджу частину, щоб вранці на маршрути вийшов громадський транспорт. Зранку на ліквідацію наслідків також виїде спецтехніка. Будуть задіяні працівники ЖКС. За необхідності розгорнемо оперативний штаб, де можна буде подати документи на грошову державну компенсацію та допомогу з міського бюджету", - поінформував Труханов.