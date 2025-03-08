В Одессе вспыхнули пожары: в ГСЧС показали фото последствий атаки РФ

Российские оккупанты вечером, 7 марта, массированно атаковали Одессу дронами. В городе было зафиксировано много пожаров повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание", - информируют чрезвычайники.

Кроме того, пострадала критическая инфраструктура. К счастью, по предварительным данным, жертв или пострадавших нет.

Фото: последствия атаки РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)

"Пожары ликвидировали спасатели ГСЧС, Нацгвардия, подразделения горсовета и добровольцы", - говорится в сообщении.

В то же время мэр города Геннадий Труханов тоже опубликовал пост об атаке. Он подтвердил, что целью врага неизменной остаются энергетическая и гражданская инфраструктура. В частности, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.

"КП "Городские дороги" уже убирают проезжую часть, чтобы утром на маршруты вышел общественный транспорт. Утром на ликвидацию последствий также выедет спецтехника. Будут задействованы работники ЖКС. При необходимости развернем оперативный штаб, где можно будет подать документы на денежную государственную компенсацию и помощь из городского бюджета", - проинформировал Труханов.