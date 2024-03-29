UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі спалахнула пожежа: центр міста у диму (фото, відео)

Ілюстративне фото: у центрі Одеси спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у центрі Одеси у п'ятницю, 29 березня. Центр міста огорнув дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа виникла на вулиці Канатна, 4. Ймовірно, вогонь спалахнув у чотириповерховій будівлі. На місці інциденту вже працюють рятувальники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

У мережі пишуть, що центральний район міста весь у диму. При цьому на місці загоряння навіть важко дихати через інтенсивне задимлення.

 

ЗМІ повідомили, що під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. За його життя борються медики.

 

Нагадаємо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПожежа