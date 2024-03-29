В Одесі спалахнула пожежа: центр міста у диму (фото, відео)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа виникла на вулиці Канатна, 4. Ймовірно, вогонь спалахнув у чотириповерховій будівлі. На місці інциденту вже працюють рятувальники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

У мережі пишуть, що центральний район міста весь у диму. При цьому на місці загоряння навіть важко дихати через інтенсивне задимлення.

ЗМІ повідомили, що під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. За його життя борються медики.