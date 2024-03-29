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В Одессе вспыхнул пожар: центр города в дыму (фото, видео)

Иллюстративное фото: в центре Одессы вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в центре Одессы в пятницу, 29 марта. Центр города окутал дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщают местные СМИ, пожар возник на улице Канатная, 4. Вероятно, огонь вспыхнул в четырехэтажном здании. На месте инцидента уже работают спасатели.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождается сильным задымлением.

В сети пишут, что центральный район города весь в дыму. При этом на месте возгорания даже трудно дышать из-за интенсивного задымления.

 

СМИ сообщили, что во время тушения пожара пострадал спасатель. За его жизнь борются медики.

 

Напомним, 27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.

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ОдессаПожар