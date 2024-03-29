ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе вспыхнул пожар: центр города в дыму (фото, видео)

Одесса, Пятница 29 марта 2024 14:36
UA EN RU
В Одессе вспыхнул пожар: центр города в дыму (фото, видео) Иллюстративное фото: в центре Одессы вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в центре Одессы в пятницу, 29 марта. Центр города окутал дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщают местные СМИ, пожар возник на улице Канатная, 4. Вероятно, огонь вспыхнул в четырехэтажном здании. На месте инцидента уже работают спасатели.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождается сильным задымлением.

В сети пишут, что центральный район города весь в дыму. При этом на месте возгорания даже трудно дышать из-за интенсивного задымления.

СМИ сообщили, что во время тушения пожара пострадал спасатель. За его жизнь борются медики.

Напомним, 27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Пожар
NEWS
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России