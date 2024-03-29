В Одессе вспыхнул пожар: центр города в дыму (фото, видео)

Мощный пожар вспыхнул в центре Одессы в пятницу, 29 марта. Центр города окутал дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщают местные СМИ, пожар возник на улице Канатная, 4. Вероятно, огонь вспыхнул в четырехэтажном здании. На месте инцидента уже работают спасатели.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождается сильным задымлением.

В сети пишут, что центральный район города весь в дыму. При этом на месте возгорания даже трудно дышать из-за интенсивного задымления.

СМИ сообщили, что во время тушения пожара пострадал спасатель. За его жизнь борются медики.