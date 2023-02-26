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В Одесі сьогодні будуть вимикати світло за графіками

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Одеса, Неділя 26 лютого 2023 10:10
В Одесі сьогодні будуть вимикати світло за графіками Фото: в Одесі сьогодні вимикатимуть світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі та Одеському районі сьогодні продовжуються стабілізаційні обмеження, тому світло вимикатимуть за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні "Укренерго" не надало ліміти споживання електроенергії. Тому у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не будуть вимикати світло.

Проте в Одесі та Одеському районі через значні пошкодження продовжуються мережеві обмеження. Тому сьогодні діятимуть погодинні відключення.

Дізнатися графік відключення світла в Одесі та області можна на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація зі світлом в Україні повністю стабілізувалася. За його словами, світло більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів з боку Росії.

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Одеса відключеня світла Електроенергія ДТЕК
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