В Одесі сьогодні будуть вимикати світло за графіками
В Одесі та Одеському районі сьогодні продовжуються стабілізаційні обмеження, тому світло вимикатимуть за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Сьогодні "Укренерго" не надало ліміти споживання електроенергії. Тому у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не будуть вимикати світло.
Проте в Одесі та Одеському районі через значні пошкодження продовжуються мережеві обмеження. Тому сьогодні діятимуть погодинні відключення.
Дізнатися графік відключення світла в Одесі та області можна на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація зі світлом в Україні повністю стабілізувалася. За його словами, світло більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів з боку Росії.
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