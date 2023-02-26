ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе сегодня будут выключать свет по графику

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 26 февраля 2023 10:10
В Одессе сегодня будут выключать свет по графику Фото: в Одессе сегодня будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе и Одесском районе сегодня продолжаются стабилизационные ограничения, поэтому свет будут выключаться по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня "Укрэнерго" не предоставило лимиты потребления электроэнергии. Поэтому в столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не будут выключать свет.

Однако в Одессе и Одесском районе из-за значительных повреждений продолжаются сетевые ограничения. Поэтому сегодня будут действовать почасовые отключения.

Узнать график отключения света в Одессе и области можно на сайте ДТЭК.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация со светом в Украине полностью стабилизировалась. По его словам, свет не будут больше выключать, если не будет новых ударов со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса відключеня світла Электроэнергия ДТЭК
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны