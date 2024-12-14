В Одесі скасували екстрені відключення світла через майже добу після атаки РФ

Як зазначають енергетики, ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по об'єктах енергетики", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Варто додати, що в Одесі та районі запровадили аварійні відключення світла після масованої атаки Росії 13 грудня. В інших районах Одеської області діяли стабілізаційні відключення за графіками.

Яке повідомляли в ДТЕК, після масштабної атаки РФ найгірша ситуація зі світлом була в Одеській області.