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В Одесі скасували екстрені відключення світла через майже добу після атаки РФ

Фото: в Одесі скасували екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Екстрені відключення світла в Одесі скасували у суботу, 14 грудня. Обмеження ввели після атаки ворога 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначають енергетики, ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. 

"Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по об'єктах енергетики", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Варто додати, що в Одесі та районі запровадили аварійні відключення світла після масованої атаки Росії 13 грудня. В інших районах Одеської області діяли стабілізаційні відключення за графіками.

Яке повідомляли в ДТЕК, після масштабної атаки РФ найгірша ситуація зі світлом була в Одеській області.

 

Масована атака РФ

Росія у п'ятницю, 13 грудня, завдала масованого удару по Україні. Силам ППО вдалося знищити 81 з 94 російських ракет та 80 зі 193 безпілотників, ще 105 дронів були локаційно втрачені.

Під ударом ворога знову була українська енергетика. Як заявив президент Володимир Зеленський, це була одна з наймасштабніших атак на українську енергетику. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що експерти прогнозують нові масовані удари ворога до 20 січня.

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