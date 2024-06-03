В Одесі шукають лейтенанта поліції, яку знесло у море під час шторму, - ЗМІ

За інформацією, наданою джерелами видання в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня.

Вчора увечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.

На місце направили рятувальників. Однак, як зазначається, дівчину досі не можуть знайти.