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В Одесі шукають лейтенанта поліції, яку знесло у море під час шторму, - ЗМІ

Фото: лейтинанта поліції з Рівнинської області знесло у море в Одесі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області під час шторму змило хвилею у море. Її досі не можуть знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За інформацією, наданою джерелами видання в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня.

Вчора увечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.

На місце направили рятувальників. Однак, як зазначається, дівчину досі не можуть знайти.

Нагадаємо, що влітку минулого року через шторм в Одесі загинуло дві людини.

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