В Одессе ищут лейтенанта полиции, которую снесло в море во время шторма, - СМИ

По информации, предоставленной источниками в правоохранительных органах, 20-летняя девушка вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня.

Вчера вечером, во время прогулки на побережье в Аркадии, девушку волной сбило с ног, она упала, ударилась головой, а следующая волна смыла ее в море.

На место направили спасателей. Однако, как отмечается, девушку до сих пор не могут найти.

В то же время в ГСЧС сообщают, что водолазы ГСЧС ищут в акватории Черного моря утопленницу.

"Вчера вечером, по сообщению "102", во время отдыха у моря, молодую девушку смыло волной с пирса",- говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.