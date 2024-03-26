ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе шторм повалил деревья и усложнил проезд: какие улицы лучше объехать

Одесса, Вторник 26 марта 2024 08:43
UA EN RU
В Одессе шторм повалил деревья и усложнил проезд: какие улицы лучше объехать Фото: по улицам Одессы усложненный проезд (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Одессе в результате непогоды повалены деревья. На некоторых улицах есть подтопление и затруднено движение автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет.

Отмечается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"С 7:00 утра раки работники КП "Горзелентрест" выполняют работы по распилу и вывозу сваленных деревьев", - говорится в сообщении.

Сейчас затруднен проезд по следующим адресам :

  • улица Левитана, 98
  • улица Ангарская 4.

"Деревья упали на проезжую часть, затруднено движение автомобилей", - отмечают в горсовете.

Непогода в Одессе

Напомним, что недавно в Одессе выпало большое количество снега.

Следует заметить, что для южной области такая погода в данное время года является аномальным явлением. Движение по дорогам было затруднено, кое-где в снегу застряли автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы