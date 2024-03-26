В Одессе шторм повалил деревья и усложнил проезд: какие улицы лучше объехать

В Одессе в результате непогоды повалены деревья. На некоторых улицах есть подтопление и затруднено движение автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет .

"Деревья упали на проезжую часть, затруднено движение автомобилей", - отмечают в горсовете.

Сейчас затруднен проезд по следующим адресам :

"С 7:00 утра раки работники КП "Горзелентрест" выполняют работы по распилу и вывозу сваленных деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Непогода в Одессе

Напомним, что недавно в Одессе выпало большое количество снега.

Следует заметить, что для южной области такая погода в данное время года является аномальным явлением. Движение по дорогам было затруднено, кое-где в снегу застряли автомобили.

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