В Одесі СБУ затримала банду, яка тероризувала місцеве населення

"У результаті слідчо-оперативних дій в Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що перебуваючи на території РФ він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України. Для цього координував банду, яка тероризувала і намагалась тримати в страху місцевих жителів.

Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі, які перебувають під слідством. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти".

Як повідомляється, безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі (СІЗО). Наприкінці серпня минулого року співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі.

Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність.

Кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси".

Наразі СБУ заблокувала злочинні дії зловмисника і проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

На підставі зібраних доказів йому додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.