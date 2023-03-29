В Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю: їй загрожує до 10 років в'язниці

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції суддю в одному з районних судів Одеси. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
За даними місцевого ЗМІ "Думська", мова йде про суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан.
Як зазначається, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя.
За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тисячі доларів.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що співробітники СБУ ліквідували корупційну оборудку у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники схеми вимагали хабарі з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової ініціативи.
Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.
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