В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу: ей грозит до 10 лет тюрьмы

Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила в коррупции судью в одном из районных судов Одессы. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение по судебному делу по долговым обязательствам. Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тысяч долларов.

Как отмечается, чиновник организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную сделку в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники схемы потребовали взятки с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках "зерновой инициативы".

Также ранее мы писали, что в Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

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