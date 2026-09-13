В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

Про нову атаку ворога Лисак заявив близько 09:30. На той момент було відомо, що під удар потрапили житлові будинки.

За годину він уточнив, що відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на місто.

"Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста. Усі наслідки з'ясовуємо", - написав Лисак.

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

Об 11:20 глава ОДА заявив, що вже дев'ять людей звернулися до медиків. Тоді ж він попередив, що кількість постраждалих може знову зрости.

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

Як уточнив Лисак, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також інші цивільні об'єкти.

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

"На місцях працюють комунальні та оперативні служби. Розгорнуті оперативні штаби, де мешканцям надають необхідну підтримку та консультації", - додав глава ОДА.

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

Близько 12:00 стало відомо про 20 постраждалих внаслідок російських ударів.

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

"Серед них - дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження. Ліквідація наслідків атаки триває", - наголосив Лисак.