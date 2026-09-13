В Одессе резко возросло количество пострадавших из-за атаки РФ, ранены дети

Утром 13 сентября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одессу - количество пострадавших постоянно растет в течение последних нескольких часов.

Об этом заявил глава Одесской ОГА(ОВА) Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

О новой атаке врага Лысак заявил около 09:30. В тот момент было известно, что под удар попали жилые дома.

Через час он уточнил, что известно о пяти пострадавших в результате массированной вражеской атаки на город.

"Есть разрушение жилищного сектора в нескольких районах города. Все последствия выясняем", - написал Лысак.

Последствия атаки РФ на Одессу 13 сентября (фото: odesaMVA)

В 11:20 глава ОГА заявил, что уже девять человек обратились к медикам. Тогда же он предупредил, что количество пострадавших может снова возрасти.

Последствия атаки РФ на Одессу 13 сентября (фото: odesaMVA)

Как уточнил Лысак, повреждены многоэтажки и частные дома, а также другие гражданские объекты.

Последствия атаки РФ на Одессу 13 сентября (фото: odesaMVA)

"На местах работают коммунальные и оперативные службы. Развернуты оперативные штабы, где жителям оказывают необходимую поддержку и консультации", - добавил глава ОГА.

Последствия атаки РФ на Одессу 13 сентября (фото: odesaMVA)

Около 12:00 стало известно о 20 пострадавших в результате российских ударов.

Последствия атаки РФ на Одессу 13 сентября (фото: odesaMVA)

"Среди них - два ребенка: мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения. Ликвидация последствий атаки продолжается", - подчеркнул Лысак.