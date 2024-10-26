В Одесі пролунав вибух, військові попереджали про балістику

Ввечері, 26 жовтня, в Одесі пролунав вибух. За інформацією військових, існувала загроза застосування балістики з півдня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні о 18:45.
За декілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня, а саме для областей, де оголошено повітряну тривогу.
Пізніше, о 18:50, глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що над Одесою літає ворожий розвідувальний дрон.
Станом на 18:50 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. Сигнал почав поширюватися областями, коли стало відомо про загрозу балістики.
Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня у Дніпрі, після повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, пролунав вибух.
Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, медичний заклад, крім того, відомо про п'яти загиблих і 20 поранених.
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