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В Одесі пролунав вибух: військові попереджали про балістику з півдня

Фото: Іскандер (armyinform.com.ua)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 11 серпня, в Одесі пролунав вибух. Перед цим була загроза балістики з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У місті чутно вибух", - написав мер Одеси у своєму каналі о 19:21.

Він закликав одеситів перебувати в укриттях.

За три хвилини до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Крім того, Telegram Суспільне Одеса опублікував фото, на якому видно дим у небі над Одесою після вибуху.

 

Зазначимо, що у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння тривогу оголосили не тільки на Одещині, а й у низці інших регіонів.

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