В Одесі пролунав вибух: військові попереджали про балістику з півдня

"У місті чутно вибух", - написав мер Одеси у своєму каналі о 19:21.

Він закликав одеситів перебувати в укриттях.

За три хвилини до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Крім того, Telegram Суспільне Одеса опублікував фото, на якому видно дим у небі над Одесою після вибуху.

Зазначимо, що у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння тривогу оголосили не тільки на Одещині, а й у низці інших регіонів.