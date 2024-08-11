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В Одессе раздался взрыв: военные предупреждали о баллистике с юга

Фото: Искандер (armyinform.com.ua))
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 11 августа, в Одессе раздался взрыв. Перед этим была угроза баллистики с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе слышен взрыв", - написал мэр Одессы в своем канале в 19:21.

Он призвал одесситов находиться в укрытиях.

За три минуты до этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Кроме того, Telegram Суспільне Одеса опубликовал фото, на котором виден дым в небе над Одессой после взрыва.

 

 

Отметим, что в связи с угрозой применения баллистического вооружения тревогу объявили не только в Одесской области, но и ряде других регионов.

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