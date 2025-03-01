В Одессе прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

Как проинформировал городской голова, взрыв в городе был слышен примерно в 17:47. Незадолго до этого, в ряде областей Украины объявили тревогу, а военные проинформировали о баллистическом вооружении и предупреждали о ракетной опасности.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорилось в сообщении в 17:44.

Обновлено в 18:08

В ПС сообщили об отбое угрозы по областям. В то же время сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Кроме того, в ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.