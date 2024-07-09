В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Вдень вівторка, 9 липня, в Одесі було чути вибух. Раніше попереджалось про загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеського мера Геннадія Труханова.
Близько 15:30 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А вже близько 15:50 Труханов повідомив про вибух у місті.
"У місті чути вибух", - написав він у Telegram.
Водночас у Повітряних силах попередили, що небезпека триває та попросили містян перебувати в укриттях.
Станом на 16:00 про постраждалих не повідомлялось.
Нагадаємо, 4 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі в Одеській області. Тоді одна особа загинула, а ще семеро отримали поранення, було зруйновано портові споруди та адмінбудівлі.
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