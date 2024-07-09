В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Близько 15:30 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А вже близько 15:50 Труханов повідомив про вибух у місті.

"У місті чути вибух", - написав він у Telegram.

Водночас у Повітряних силах попередили, що небезпека триває та попросили містян перебувати в укриттях.

Станом на 16:00 про постраждалих не повідомлялось.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, 4 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі в Одеській області. Тоді одна особа загинула, а ще семеро отримали поранення, було зруйновано портові споруди та адмінбудівлі.

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