UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 9 липня, в Одесі було чути вибух. Раніше попереджалось про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеського мера Геннадія Труханова.

Близько 15:30 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А вже близько 15:50 Труханов повідомив про вибух у місті.

"У місті чути вибух", - написав він у Telegram.

Водночас у Повітряних силах попередили, що небезпека триває та попросили містян перебувати в укриттях.

Станом на 16:00 про постраждалих не повідомлялось.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, 4 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі в Одеській області. Тоді одна особа загинула, а ще семеро отримали поранення, було зруйновано портові споруди та адмінбудівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні