В Одесі пролунав вибух

Вибух в Одесі пролунав у п'ятницю, 28 червня. В Одеській області раніше була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та мера Одеси Геннадія Труханова у Telegram.
За повідомленнями місцевих жителів, в Одесі пролунав один вибух.
Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:14. Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про робота ППО по розвідувальному безпілотнику.
Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Жителів Одеси закликали перебувати в укриттях.
Карта повітряних тривог станом на 11:45
Вранці 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі крилатими ракетами. Росіяни застосували "Іскандер-К".
Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура - склади, житлові будинки та автомобілі. В Одесі виникла масштабна пожежа, вогонь охопив території площею 3000 квадратних метрів. Відомо про чотирьох постраждалих.
Детальніше про наслідки нещодавнього обстрілу Одеси - у матеріалі РБК-Україна.
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