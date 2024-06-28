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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух 28 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух в Одесі пролунав у п'ятницю, 28 червня. В Одеській області раніше була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та мера Одеси Геннадія Труханова у Telegram.

За повідомленнями місцевих жителів, в Одесі пролунав один вибух.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:14. Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про робота ППО по розвідувальному безпілотнику.

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Жителів Одеси закликали перебувати в укриттях.

Карта повітряних тривог станом на 11:45

Нещодавній обстріл Одеси

Вранці 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі крилатими ракетами. Росіяни застосували "Іскандер-К".

Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура - склади, житлові будинки та автомобілі. В Одесі виникла масштабна пожежа, вогонь охопив території площею 3000 квадратних метрів. Відомо про чотирьох постраждалих.

Детальніше про наслідки нещодавнього обстрілу Одеси - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога