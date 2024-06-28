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В Одессе прогремел взрыв

Фото: в Одессе прогремел взрыв 28 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Одессе прогремел в пятницу, 28 июня. В Одесской области ранее была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

По сообщениям местных жителей, в Одессе раздался один взрыв.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 11:14. Воздушные силы ВСУ поначалу предупреждали о работе ПВО по разведывательному беспилотнику.

Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Жителей Одессы призвали находиться в укрытиях.

Россия ударила баллистикой по Одессе

"Это буквально произошло около полудня. Враг применил свою баллистическую ракету. Тип устанавливается. О последствиях будет известно позже", - сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:45

Недавний обстрел Одессы

Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе крылатыми ракетами. Россияне применили "Искандер-К".

В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура - склады, жилые дома и автомобили. В Одессе возник масштабный пожар, огонь охватил территорию площадью 3000 квадратных метров. Известно о четырех пострадавших.

Детальнее о последствиях недавнего обстрела Одессы - в материале РБК-Украина.

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