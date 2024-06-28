В Одессе прогремел взрыв

По сообщениям местных жителей, в Одессе раздался один взрыв.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 11:14. Воздушные силы ВСУ поначалу предупреждали о работе ПВО по разведывательному беспилотнику.

Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Жителей Одессы призвали находиться в укрытиях.

Россия ударила баллистикой по Одессе

"Это буквально произошло около полудня. Враг применил свою баллистическую ракету. Тип устанавливается. О последствиях будет известно позже", - сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:45