В Одесі пролунав вибух

Сьогодні, 31 травня в Одесі пролунав звук вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.
Мер міста повідомив, що в місті було чути звук вибуху та наголосив, щоб жителі Одеси залишались в укриттях.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили по Харкову ракети С-300. В результаті була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів. Також було влучання на територію підприємства.
Детальніше по обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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