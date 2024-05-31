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В Одессе раздался взрыв

Одесса, Пятница 31 мая 2024 19:33
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В Одессе раздался взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 мая, в Одессе раздался звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мэр города сообщил, что в городе был слышен звук взрыва и отметил, чтобы жители Одессы оставались в укрытиях.

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью россияне выпустили по Харькову ракеты С-300. В результате была разрушена пятиэтажка в одном из районов. Также было попадание на территорию предприятия.

Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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