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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 29 травня пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - попередили в Повітряних силах.

Там також повідомили, що росіяни запустили ракету на Одесу.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", - написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Офіційної інформації щодо наслідків вибуху наразі немає.

Обстріли Одеси

Одеса часто стає ціллю російських атак. Здебільшого ворог використовує для ударів дрони камікадзе та балістичні ракети, які запускає з території Криму.

Зокрема, вибухи в Одесі лунали й вчора, 28 травня.

Нагадаємо, востаннє масштабний обстріл Одеси стався 29 квітня. Окупанти вдарили ракетою зі шрапнеллю по "замку Гаррі Поттера" в Одесі. Там почалася сильна пожежа. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

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ОдесаВійна в УкраїніВибухРакетна атакаПовітряні сили України