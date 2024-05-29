В Одессе раздался взрыв

Обстрелы Одессы

Одесса часто становится целью российских атак. В основном враг использует для ударов дроны камикадзе и баллистические ракеты, которые запускает с территории Крыма.

В частности, взрывы в Одессе раздавались и вчера, 28 мая.

Напомним, последний раз масштабный обстрел Одессы произошел 29 апреля. Оккупанты ударили ракетой со шрапнелью по "замку Гарри Поттера" в Одессе. Там начался сильный пожар. В результате атаки погибли семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.