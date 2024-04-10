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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух 10 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі 10 квітня пролунав вибух. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Постраждала одна людина.

Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.

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ОдесаВибух