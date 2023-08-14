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В Одесі пролунала серія вибухів

Фото: в Одесі пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ОК "Південь", попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 – у напрямку Одеси, 1 – у напрямку Південного.

В Одеській ОВА закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати у укриттях.

Повторні вибухи пролунали в Одесі

За даними ЗМІ, у Одесі пролунала повторна серія вибухів. У Повітряних силах повідомили, що випущені з акваторії Чорного моря "Калібри" змінили курс у бік Одеси.

Атаки дронів на Одеську область

Російські окупанти останніми тижнями активно атакують дронами та крилатими ракетами об'єкти на Одещині. Так, 2 серпня війська РФ ували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. У регіоні лунали сильні вибухи.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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