В Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 14 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За даними ОК "Південь", попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 – у напрямку Одеси, 1 – у напрямку Південного.
В Одеській ОВА закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати у укриттях.
Повторні вибухи пролунали в Одесі
За даними ЗМІ, у Одесі пролунала повторна серія вибухів. У Повітряних силах повідомили, що випущені з акваторії Чорного моря "Калібри" змінили курс у бік Одеси.
Атаки дронів на Одеську область
Російські окупанти останніми тижнями активно атакують дронами та крилатими ракетами об'єкти на Одещині. Так, 2 серпня війська РФ ували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. У регіоні лунали сильні вибухи.
"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.
Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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