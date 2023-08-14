В Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 14 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По данным ОК "Юг", предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного.
В Одесской ОВА призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Атаки дронов на Одесскую область
Российские оккупанты в последние недели активно атакуют дронами и крылатыми ракетами объекты в Одесской области. Так, 2 августа войска РФ овали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.
"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - отметили в Одесской ОВА.
Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.