В Одесі пролунав вибух: військові повідомляли про ракетну небезпеку

У ніч на 15 липня, на півдні України в Одесі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса".
До цього, о 01:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку з півдня. Вже о 01:37 стало відомо про швидкісну ціль на Одесу. Військові закликали мешканців негайно перейти в укриття.
Станом на 02:18, Одеській області відбій повітряної тривоги. Проте сигнал тривоги продовжується у Луганській області та в Криму.
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