В Одесі пролунав вибух: військові повідомляли про ракетну небезпеку

До цього, о 01:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку з півдня. Вже о 01:37 стало відомо про швидкісну ціль на Одесу. Військові закликали мешканців негайно перейти в укриття.

Станом на 02:18, Одеській області відбій повітряної тривоги. Проте сигнал тривоги продовжується у Луганській області та в Криму.