В Одессе раздался взрыв: военные сообщали о ракетной опасности

В ночь на 15 июля на юге Украины в Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса".
До этого в 01:19 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности с юга. Уже в 01:37 стало известно о скоростной цели в Одессу. Военные призвали жителей немедленно перейти в укрытие.
По состоянию на 02:18, Одесской области отбой воздушной тревоги. Однако сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в Крыму.
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