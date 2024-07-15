В Одессе раздался взрыв: военные сообщали о ракетной опасности

До этого в 01:19 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности с юга. Уже в 01:37 стало известно о скоростной цели в Одессу. Военные призвали жителей немедленно перейти в укрытие.

По состоянию на 02:18, Одесской области отбой воздушной тревоги. Однако сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в Крыму.