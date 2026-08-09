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В Одесі пролунали вибухи та перебої зі світлом: місто під ударом дронів та ракет

03:58 09.08.2026 Нд
2 хв
Що відомо про обстріл Одеси?
aimg Едуард Ткач
В Одесі пролунали вибухи та перебої зі світлом: місто під ударом дронів та ракет Фото: у місті неодноразово пролунали вибухи (Getty Images)
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Росіяни в ніч на 9 серпня масовано атакують Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" та власного кореспондента.

"В Одесі чутно звуки вибухів", - йшлося в повідомленні о 03:45, після чого вибухи продовжували лунати (атака орієнтовно триває близько 20 хвилин).

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Одеську область летить група безпілотників. Окрім того, з 03:31 додалась загроза балістики, після чого в напрямку регіону неодноразово було зафіксовано пуски ракет.

За словами кореспондента РБК-Україна, після вибухів у місті як мінімум частково зникло світло.

Оновлено о 04:15

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак у себе в Telegram написав, що за попередніми даними, в місті пошкоджені будинки та інфраструктура.

Тим часом атака на місто та область досі триває.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі в більшості областей України.

В Одесі пролунали вибухи та перебої зі світлом: місто під ударом дронів та ракет

Інші обстріли Одеської області

Нагадаємо, що останнім часом росіяни почали дуже часто атакувати Одесу та область за допомогою дронів і ракет.

Так, у результаті обстрілу 5 серпня в Одеській області було пошкоджено сім житлових будинків, а також легкові автомобілі.

Також ми писали, що 3 серпня ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі регіону. Після цього на одному з об’єктів сталася пожежа.

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